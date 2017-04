Lengthy criminal history on Anderson Co. shooting suspect

Deputies say Zachary Earl Powell is in custody after a woman was shot, killed and left in a ditch in Anderson Co.

READ Arrest made after driver killed and left in ditch in Anderson Co.

This is his criminal background, according to South Carolina Law Enforcement Division

CRIMINAL HISTORY

CONTRIBUTOR/SUBJECT DOA/RCVD CHARGE/DISPOSITION/ETC

————————————————-

POWELL, ZACHARY EARL 02/18/2003

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-231500039699

WARR-53979BF

CIT-44-53-370(D)(3)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -POSS 28G OR

LESS MARIJ OR 10G OR LESS

HASH 1ST

OFFENSE DATE-02/18/2003

PHOTOGRAPH AVAILABLE

CIT–MISDEMEANOR

DOC-23 COURT CHARGE 01-FIGHTING

WARR-53979BF COURT DISP-CONVICTED;BENCH

WARRANT

COURT DATE-03/04/2003

ATN-231500039699

———————

POWELL, ZACHARY EARL 04/06/2003

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-231600043597

WARR-H376415

CIT-44-53-375(A)-FELONY

ARREST CHARGE -POSS LESS

THAN ONE GRAM ICE/CRACK

COCAINE 1ST

OFFENSE DATE-04/06/2003

PHOTOGRAPH AVAILABLE

ARREST INFO- SC01472494 CONSO

LIDATED

CIT-44-53-375(A)-FELONY

DOC-03GS2306507 COURT CHARGE 01-POSS LESS

WARR-H376415 THAN ONE GRAM ICE/CRACK

COCAINE 1ST

COURT DISP-NON-CONVICTION;

NOLLE PROSSED

COURT DATE-03/15/2004

ATN-231600043597

———————

POWELL, ZACHARY EARL 05/01/2003

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-980000426434

WARR-62072CM

CIT-56-5-3170(B)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PEDESTRIAN ON

CONTROLLED ACCESS HIGHWAY

OFFENSE DATE-05/01/2003

PHOTOGRAPH AVAILABLE

WARR-62073CM

CIT-N/A-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PARTIES TO A

CRIME

OFFENSE DATE-05/01/2003

WARR-62074CM

CIT-44-53-370(D)(3)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -POSS 28G OR

LESS MARIJ OR 10G OR LESS

HASH 1ST

OFFENSE DATE-05/01/2003

CIT-56-5-750(B)(1)-MISDEMEANOR

DOC-03GS2306451 COURT CHARGE 01-FAIL TO STOP

WARR-62073CM FOR BLUE LIGHT

COURT DISP-NON-CONVICTION;

NOLLE PROSSED

COURT DATE-12/16/2003

ATN-980000426434

———————

POWELL, ZACHARY EARL 08/25/2004

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-231600082895

WARR-H667629

CIT-16-3-220-FELONY

ARREST CHARGE -LYNCHING –

SECOND DEGREE

OFFENSE DATE-08/25/2004

CIT-C/L,22-05-150,03-550-MISDEM

DOC-04GS2309463 COURT CHARGE 01-SIMPLE ASSAUL

WARR-H667629 T AND BATTERY

COURT DISP-CONVICTED;30 DA

OR $200

COURT DATE-05/16/2005

ATN-231600082895

———————

POWELL, ZACHARY EARL 08/26/2005

SC0230300 GREER PD

CASE-GR05-019408

ATN-990000099881

WARR-45046DC

CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -POSS 28G OR

LESS MARIJ OR 10G OR LESS

HASH 1ST

OFFENSE DATE-08/26/2005

PHOTOGRAPH AVAILABLE

WARR-45049DC

CIT-16-5-50-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -INTERFERENCE/H

INDERING OFFICERS

OFFENSE DATE-08/26/2005

WARR-45047DC

CIT-44-53-960-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -POSSESSION OF

DRUG PARAPHERNALIA

OFFENSE DATE-08/26/2005

CIT-44-53-960-MISDEMEANOR

DOC-R84 COURT CHARGE 01-POSSESSION

WARR-45047DC OF DRUG PARAPHERNALIA

COURT DISP-CONVICTED;$200 &

CC OR 15 DAYS

COURT DATE-10/12/2005

ATN-990000099881

CIT-16-5-50-MISDEMEANOR

DOC-R84 COURT CHARGE 02-INTERFERENCE/

WARR-45049DC HINDERING OFFICERS

COURT DISP-CONVICTED;$200 &

CC OR 15 DAYS

COURT DATE-10/12/2005

CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR

DOC-R84 COURT CHARGE 03-POSS 28G OR

WARR-45046DC LESS MARIJ OR 10G OR LESS

HASH 1ST

COURT DISP-CONVICTED;$200 &

CC OR 15 DAYS

COURT DATE-10/12/2005

CIT-16-21-80(3)-FELONY

DOC-06GS4204506 COURT CHARGE 04-POSS,SELL,DIS

WARR-I576811 POSE OF STOLEN VEHICLE>$5,

000

COURT DISP-CONVICTED;5Y CONCU

RRENT

COURT DATE-06/01/2007

———————

POWELL, ZACHARY EARL 08/28/2005

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-231600111897

WARR-I795442

CIT-16-13-180(1)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -RECEIVING

STOLEN GOODS

OFFENSE DATE-08/28/2005

PALM PRINTS AVAILABLE

WARR-I469192

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469161

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469158

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469204

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469206

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469216

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469143

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469218

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469174

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469187

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I469188

CIT-16-17-410-FELONY

ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP

IRACY

WARR-I46912

CIT-16-13-30(B)(1)-FELONY

ARREST CHARGE -GRAND LARCENY,

VALUE >$1,000 BUT $1,000 BUT $5,0

00

OFFENSE DATE-09/15/2005

CIT-16-13-30(B)(1)-FELONY

DOC-06GS2303941 COURT CHARGE 01-GRAND LARCENY

WARR-I469289 ,VALUE >$1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2000 <$10,00

0

COURT DISP-CONVICTED;6 YEARS

JAIL

COURT DATE-03/07/2014

———————

POWELL, ZACHARY EARL 04/07/2016

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-23D700082820

WARR-22093GI

CIT-56-1-460-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -DRIVING UNDER

SUSPENSION

OFFENSE DATE-04/07/2016

PHOTOGRAPH AVAILABLE

PALM PRINTS AVAILABLE

WARR-22094GI

CIT-N/A-UNCLASSIFIED

ARREST CHARGE -VIOLATION

COUNTY DRUG PARAPHERNALIA

ORDINANCE

OFFENSE DATE-04/07/2016

WARR-22095GI

CIT-16-13-0180(A)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -RSG VALUE

$2,000 OR LESS

OFFENSE DATE-04/07/2016

———————

POWELL, ZACHARY EARL 07/02/2016

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-23D700086237

WARR-2016A2330206231

CIT-16-13-160(A)(1)-FELONY

ARREST CHARGE -BREAKING INTO

AUTO/TANKS WHERE FUEL

STORED

OFFENSE DATE-07/02/2016

PHOTOGRAPH AVAILABLE

PALM PRINTS AVAILABLE

———————

POWELL, ZACHARY EARL 07/11/2016

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-23D800032840

WARR-2016A2330206509

CIT-16-13-160(A)(1)-FELONY

ARREST CHARGE -BREAKING INTO

AUTO/TANKS WHERE FUEL

STORED

OFFENSE DATE-07/11/2016

PHOTOGRAPH AVAILABLE

PALM PRINTS AVAILABLE

WARR-2016A2330206510

CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PETTY LARCENY

<$2000

OFFENSE DATE-07/11/2016

WARR-2016A2330206508

CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PETTY LARCENY

<$2000

OFFENSE DATE-07/11/2016

WARR-2016A2330206507

CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PETTY LARCENY

<$2000

OFFENSE DATE-07/11/2016

———————

POWELL, ZACHARY EARL 12/07/2016

SC040035G RICHLAND PPP

CASE-201606572

ATN-04D000570749

WARR-W04160303

CIT-24-21-450-UNCLASSIFIED

ARREST CHARGE -VIOLATION OF

PROBATION (USED BY PPP

ONLY)

OFFENSE DATE-07/15/2016

PHOTOGRAPH AVAILABLE

PALM PRINTS AVAILABLE

WARR-W04160304

CIT-24-21-450-UNCLASSIFIED

ARREST CHARGE -VIOLATION OF

PROBATION (USED BY PPP

ONLY)

OFFENSE DATE-07/15/2016

———————

POWELL, ZACHARY EARL 12/28/2016

SC0230000 GREENVILLE CNTY SO

CASE-197671

ATN-23D800036438

WARR-5102P0045503

CIT-16-17-530-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PUBLIC DISORDE

RLY CONDUCT

OFFENSE DATE-12/28/2016

PHOTOGRAPH AVAILABLE

PALM PRINTS AVAILABLE

———————

POWELL, ZACHARY EARL 03/26/2017

SC0040000 ANDERSON CNTY SO

CASE-201704934

ATN-04D000573214

WARR-6102P0132406

CIT-16-17-530-MISDEMEANOR

ARREST CHARGE -PUBLIC DISORDE

RLY CONDUCT

OFFENSE DATE-03/26/2017

PHOTOGRAPH AVAILABLE

PALM PRINTS AVAILABLE

@ – WARRANT OCCURS WITH MORE THAN ONE SID NUMBER