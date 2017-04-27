Lengthy criminal history on Anderson Co. shooting suspect

Deputies say Zachary Earl Powell is in custody after a woman was shot, killed and left in a ditch in Anderson Co.
READ Arrest made after driver killed and left in ditch in Anderson Co.
This is his criminal background, according to South Carolina Law Enforcement Division
CRIMINAL HISTORY
CONTRIBUTOR/SUBJECT DOA/RCVD CHARGE/DISPOSITION/ETC
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POWELL, ZACHARY EARL 02/18/2003
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-231500039699
WARR-53979BF
CIT-44-53-370(D)(3)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -POSS 28G OR
LESS MARIJ OR 10G OR LESS
HASH 1ST
OFFENSE DATE-02/18/2003
PHOTOGRAPH AVAILABLE
CIT–MISDEMEANOR
DOC-23 COURT CHARGE 01-FIGHTING
WARR-53979BF COURT DISP-CONVICTED;BENCH
WARRANT
COURT DATE-03/04/2003
ATN-231500039699
———————
POWELL, ZACHARY EARL 04/06/2003
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-231600043597
WARR-H376415
CIT-44-53-375(A)-FELONY
ARREST CHARGE -POSS LESS
THAN ONE GRAM ICE/CRACK
COCAINE 1ST
OFFENSE DATE-04/06/2003
PHOTOGRAPH AVAILABLE
ARREST INFO- SC01472494 CONSO
LIDATED
CIT-44-53-375(A)-FELONY
DOC-03GS2306507 COURT CHARGE 01-POSS LESS
WARR-H376415 THAN ONE GRAM ICE/CRACK
COCAINE 1ST
COURT DISP-NON-CONVICTION;
NOLLE PROSSED
COURT DATE-03/15/2004
ATN-231600043597
———————
POWELL, ZACHARY EARL 05/01/2003
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-980000426434
WARR-62072CM
CIT-56-5-3170(B)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PEDESTRIAN ON
CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
OFFENSE DATE-05/01/2003
PHOTOGRAPH AVAILABLE
WARR-62073CM
CIT-N/A-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PARTIES TO A
CRIME
OFFENSE DATE-05/01/2003
WARR-62074CM
CIT-44-53-370(D)(3)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -POSS 28G OR
LESS MARIJ OR 10G OR LESS
HASH 1ST
OFFENSE DATE-05/01/2003
CIT-56-5-750(B)(1)-MISDEMEANOR
DOC-03GS2306451 COURT CHARGE 01-FAIL TO STOP
WARR-62073CM FOR BLUE LIGHT
COURT DISP-NON-CONVICTION;
NOLLE PROSSED
COURT DATE-12/16/2003
ATN-980000426434
———————
POWELL, ZACHARY EARL 08/25/2004
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-231600082895
WARR-H667629
CIT-16-3-220-FELONY
ARREST CHARGE -LYNCHING –
SECOND DEGREE
OFFENSE DATE-08/25/2004
CIT-C/L,22-05-150,03-550-MISDEM
DOC-04GS2309463 COURT CHARGE 01-SIMPLE ASSAUL
WARR-H667629 T AND BATTERY
COURT DISP-CONVICTED;30 DA
OR $200
COURT DATE-05/16/2005
ATN-231600082895
———————
POWELL, ZACHARY EARL 08/26/2005
SC0230300 GREER PD
CASE-GR05-019408
ATN-990000099881
WARR-45046DC
CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -POSS 28G OR
LESS MARIJ OR 10G OR LESS
HASH 1ST
OFFENSE DATE-08/26/2005
PHOTOGRAPH AVAILABLE
WARR-45049DC
CIT-16-5-50-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -INTERFERENCE/H
INDERING OFFICERS
OFFENSE DATE-08/26/2005
WARR-45047DC
CIT-44-53-960-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -POSSESSION OF
DRUG PARAPHERNALIA
OFFENSE DATE-08/26/2005
CIT-44-53-960-MISDEMEANOR
DOC-R84 COURT CHARGE 01-POSSESSION
WARR-45047DC OF DRUG PARAPHERNALIA
COURT DISP-CONVICTED;$200 &
CC OR 15 DAYS
COURT DATE-10/12/2005
ATN-990000099881
CIT-16-5-50-MISDEMEANOR
DOC-R84 COURT CHARGE 02-INTERFERENCE/
WARR-45049DC HINDERING OFFICERS
COURT DISP-CONVICTED;$200 &
CC OR 15 DAYS
COURT DATE-10/12/2005
CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR
DOC-R84 COURT CHARGE 03-POSS 28G OR
WARR-45046DC LESS MARIJ OR 10G OR LESS
HASH 1ST
COURT DISP-CONVICTED;$200 &
CC OR 15 DAYS
COURT DATE-10/12/2005
CIT-16-21-80(3)-FELONY
DOC-06GS4204506 COURT CHARGE 04-POSS,SELL,DIS
WARR-I576811 POSE OF STOLEN VEHICLE>$5,
000
COURT DISP-CONVICTED;5Y CONCU
RRENT
COURT DATE-06/01/2007
———————
POWELL, ZACHARY EARL 08/28/2005
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-231600111897
WARR-I795442
CIT-16-13-180(1)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -RECEIVING
STOLEN GOODS
OFFENSE DATE-08/28/2005
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-I469192
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469161
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469158
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469204
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469206
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469216
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469143
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469218
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469174
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469187
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I469188
CIT-16-17-410-FELONY
ARREST CHARGE -CRIMINAL CONSP
IRACY
WARR-I46912
CIT-16-13-30(B)(1)-FELONY
ARREST CHARGE -GRAND LARCENY,
VALUE >$1,000 BUT $1,000 BUT $5,0
00
OFFENSE DATE-09/15/2005
CIT-16-13-30(B)(1)-FELONY
DOC-06GS2303941 COURT CHARGE 01-GRAND LARCENY
WARR-I469289 ,VALUE >$1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $1,000 BUT $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2000 <$10,00
0
COURT DISP-CONVICTED;6 YEARS
JAIL
COURT DATE-03/07/2014
———————
POWELL, ZACHARY EARL 04/07/2016
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-23D700082820
WARR-22093GI
CIT-56-1-460-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -DRIVING UNDER
SUSPENSION
OFFENSE DATE-04/07/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-22094GI
CIT-N/A-UNCLASSIFIED
ARREST CHARGE -VIOLATION
COUNTY DRUG PARAPHERNALIA
ORDINANCE
OFFENSE DATE-04/07/2016
WARR-22095GI
CIT-16-13-0180(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -RSG VALUE
$2,000 OR LESS
OFFENSE DATE-04/07/2016
———————
POWELL, ZACHARY EARL 07/02/2016
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-23D700086237
WARR-2016A2330206231
CIT-16-13-160(A)(1)-FELONY
ARREST CHARGE -BREAKING INTO
AUTO/TANKS WHERE FUEL
STORED
OFFENSE DATE-07/02/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
POWELL, ZACHARY EARL 07/11/2016
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-23D800032840
WARR-2016A2330206509
CIT-16-13-160(A)(1)-FELONY
ARREST CHARGE -BREAKING INTO
AUTO/TANKS WHERE FUEL
STORED
OFFENSE DATE-07/11/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-2016A2330206510
CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PETTY LARCENY
<$2000
OFFENSE DATE-07/11/2016
WARR-2016A2330206508
CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PETTY LARCENY
<$2000
OFFENSE DATE-07/11/2016
WARR-2016A2330206507
CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PETTY LARCENY
<$2000
OFFENSE DATE-07/11/2016
———————
POWELL, ZACHARY EARL 12/07/2016
SC040035G RICHLAND PPP
CASE-201606572
ATN-04D000570749
WARR-W04160303
CIT-24-21-450-UNCLASSIFIED
ARREST CHARGE -VIOLATION OF
PROBATION (USED BY PPP
ONLY)
OFFENSE DATE-07/15/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-W04160304
CIT-24-21-450-UNCLASSIFIED
ARREST CHARGE -VIOLATION OF
PROBATION (USED BY PPP
ONLY)
OFFENSE DATE-07/15/2016
———————
POWELL, ZACHARY EARL 12/28/2016
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-197671
ATN-23D800036438
WARR-5102P0045503
CIT-16-17-530-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PUBLIC DISORDE
RLY CONDUCT
OFFENSE DATE-12/28/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
POWELL, ZACHARY EARL 03/26/2017
SC0040000 ANDERSON CNTY SO
CASE-201704934
ATN-04D000573214
WARR-6102P0132406
CIT-16-17-530-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PUBLIC DISORDE
RLY CONDUCT
OFFENSE DATE-03/26/2017
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
@ – WARRANT OCCURS WITH MORE THAN ONE SID NUMBER