Woodruff’s ‘Most Wanted’ captured

WOODRUFF, SC (WSPA) – Woodruff police say they have captured attempted murder suspect Charles Edward Parks.
We are working to get details on the arrest.
THE INVESTIGATION
Investigators received a tip Monday evening that Parks may be at his home in his Williams Street. But police said he wasn’t there when they entered.
Police say they have been looking for him for months for attempted murder on multiple victims.
On March 22, police say Parks hit his girlfriend several times before shooting at her.
Parks is also accused of attacking a 55-year-old man with a machete on Monday morning. Police say Parks hit the victim in the back of the head with the machete at railroad tracks near Allen Street before pistol whipping the victim.
The victim’s girlfriend, Crystal Gee, said she was with him when he was attacked.
“I’ve never seen that before like that. I’ve never see it happen like that. I thought I was gonna die,” Gee said. “I’m just hoping they get him, really, I’m being honest.”
Police say the victim is expected to be OK.
Parks has been charged with attempted murder, high and aggravated assault and battery, pointing and presenting a firearm and possession of a firearm and ammunition by a felon.
Parks is 47 years old. He’s 5 feet 4 inches and 180 pounds with black hair and brown eyes, and described as having a stocky build.
SLED BACKGROUND CHECK
ADDITIONAL IDENTIFIERS BIRTH
NAME DATES MARKS SOC SEC MISC NUM
PARKS, CHARLES 04071970
PARKS, CHARLES E 04091970
PARKES, CHARLES EDWARD
PARKS, CHARLES EDWARDS
———————————————————————-
CONTRIBUTOR/SUBJECT DOA/RCVD CHARGE/DISPOSITION/ETC
————————————————-
PARKS, CHARLES E 10/19/1988
SC0420200 WOODRUFF PD
CASE-8801045
ARREST CHARGE -TRESPASSING
OFFENSE DATE-10/18/1988
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 07/12/1990
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-51583
WARR-C759048
ARREST CHARGE -LYNCHING 2ND
– 2CTS
WARR-C759048 COURT CHARGE 01-LYNCHING 2ND
2 COUNTS
COURT DISP-CONVICTED;CONSECUT
IVE;30D
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 11/30/1990
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-051583
ARREST CHARGE -DISTRIBUTING
CRACK
ARREST CHARGE -CONSPIRACY TO
DISTRIBUTE CRACK
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 12/01/1990
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
WARR-C880979
ARREST CHARGE -CARRYING A
PISTOL
OFFENSE DATE-11/30/1990
ARREST INFO- PCC
SC040015G CENTRAL PPP COURT CHARGE 01-CARRYING A
WARR-C880979 PISTOL
COURT DISP-CONVICTED;1Y SUSP;
18M PROB; $54 COST &
ASSESSMENT
COURT DATE-01/08/1992
———————
SC004015C PERRY RECPT & EVAL 07/13/1993 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-198847 START DATE-07/13/1993
SC004015C PERRY RECPT & EVAL
CIT-16-3-620
COURT CHARGE 01-ASSAULT &
BATTERY, HIGH & AGGRAVATED
NATURE
COURT DISP-CONVICTED;10Y
SUSP; 1Y CONFINE; 30M PROB
———————
SC004015C PERRY RECPT & EVAL 10/21/1994 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-198847 START DATE-10/21/1994
CIT-16-3-620
COURT CHARGE 01-ASSAULT &
BATTERY, HIGH & AGGRAVATED
NATURE
COURT DISP-CONVICTED;6M PROBA
TION VIOLATION
———————
PARKES, CHARLES EDWARD 05/10/1995
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
WARR-E367726 @
ARREST CHARGE -CRIMINAL CINSP
IRACY
OFFENSE DATE-05/10/1995
ARREST INFO- PCC
CIT-16-17-410 FELONY
DOC-96GS4200899 COURT CHARGE 01-CRIMINAL
WARR-E367726 CONSPIRACY, COMMON LAW
CONSPIRACY DEF
COURT DISP-CONVICTED;5 YRS
SUS TIME SERVED OF 8 MOS
3 YRS PROB, RANDOM DRUG
TEST
COURT DATE-05/06/1996
———————
SC004015C PERRY RECPT & EVAL 09/06/1995 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-198847 START DATE-09/06/1995
CIT-16-3-620 FELONY
COURT CHARGE 01-ASSAULT &
BATTERY, HIGH & AGGRAVATED
NATURE
COURT DISP-CONVICTED;PROBATIO
N REVOCATION 6 MONTHS
CIT-44-53-370 FELONY
COURT CHARGE 02-POSSESSION
OF COCAINE
COURT DISP-CONVICTED;2 YEARS
SUSPENDED 6 MONTHS & 2
YEARS PROBATION CONCURRENT
———————
SC004015C PERRY RECPT & EVAL 04/28/1997 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-198847 START DATE-04/28/1997
CIT-44-53-370(B)(1) FELONY
COURT CHARGE 01-POSSESSION
OF COCAINE/PROBATION REVOC
ATION
COURT DISP-CONVICTED;18M
CIT-16-17-410 FELONY
COURT CHARGE 02-CRIMINAL
CONSPIRACY/PROBATION REVOC
ATION
COURT DISP-CONVICTED;52M
CONSECUTIVE
CIT-16-3-620 FELONY
COURT CHARGE 03-ACCESSORY
AFTER THE FACT TO ASLT/BAT
/W/ITK
COURT DISP-CONVICTED;15Y
SUSPENDED 10Y AND 5Y PROBA
TION CONSECUTIVE
———————
SC040015C SC DEPT CORRECTIONS 05/28/2003 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-198847 START DATE-05/28/2003
CIT-N/A-UNCLASSIFIED
COURT CHARGE 01-PAROLE REVOCA
TION
COURT DISP-CONVICTED;SERVING
TIME
ATN-500200031704
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 09/14/2007
SC0420100 SPARTANBURG PD
CASE-09050007
ATN-422100126006
WARR-32122DV
CIT-44-53-960-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -POSSESSION OF
DRUG PARAPHERNALIA
OFFENSE DATE-09/14/2007
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
SC040015C SC DEPT CORRECTIONS 09/17/2008 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-091720 START DATE-09/17/2008
CIT-44-53-960-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 01-POSSESSION
OF HYPODERMIC NEEDLES &
SYRINGES
COURT DISP-CONVICTED;30 DYS
COURT DATE-09/17/2008
ATN-500100024247
CIT-44-53-960-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 02-POSSESSION
OF HYPODERMIC NEEDLES &
SYRINGES
COURT DISP-CONVICTED;2CNTS
30 DYS EA CS
COURT DATE-09/17/2008
CIT-56-1-460-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 03-DRIVING UNDER
SUSPENSION
COURT DISP-CONVICTED;30 DYS
CS
COURT DATE-09/17/2008
CIT-56-1-440-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 04-DRIVING WITHO
UT A LICENSE
COURT DISP-CONVICTED;30 DYS
CS
COURT DATE-09/17/2008
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 11/06/2009
SC0420200 WOODRUFF PD
CASE-20091106
ATN-422100158684
WARR-M420300
CIT-44-53-375(B)(1)-FELONY
ARREST CHARGE -DRUGS/MAN,DIST
,ETC OF COCAINE BASE 1ST
OFFENSE DATE-11/06/2009
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-M420299
CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -POSS 28G/LESS
MARIJ/10G OR LESS HASH
2ND/SUB
OFFENSE DATE-11/06/2009
WARR-M420298
CIT-16-9-320(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -RESISTING
ARREST
OFFENSE DATE-11/06/2009
CIT-16-9-320(A)-MISDEMEANOR
DOC-10GS4200152 COURT CHARGE 01-RESISTING
WARR-M420298 ARREST
COURT DISP-CONVICTED;1 YEAR
STS 1 YEAR PROB/ CFTS 46
DAYS
COURT DATE-01/06/2010
ATN-422100158684
CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR
DOC-10GS4200151 COURT CHARGE 02-POSS 28G/LESS
WARR-M420299 MARIJ/10G OR LESS HASH
2ND/SUB
COURT DISP-CONVICTED;1 YR
STS 1 YR PROB / CFTS 46
DAYS / 180 HRS PSE R
COURT DATE-01/06/2010
CIT-44-53-375(B)(1)-FELONY
DOC-00GS42 COURT CHARGE 03-DRUGS/MAN,DIS
WARR-M420300 T,ETC OF COCAINE BASE 1ST
COURT DISP-NON-CONVICTION;
DISM/NOL PROS/PROS ENDED
COURT DATE-01/06/2010
———————
SC040015G CENTRAL PPP 01/05/2010 CUSTODY STATUS-PROBATION
CASE-N/A
CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 01-POSS 28G OR
LESS MARIJ/10G OR LESS
HASH 1ST
COURT DISP-CONVICTED;1Y SS
TO 1Y PROBATION
ATN-990000511254
CIT-16-9-320(A)-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 02-RESISTING
ARREST
COURT DISP-CONVICTED;1Y SS
TO 1Y PROBATION
———————
PARKS, CHARLES 09/08/2010
SC0420200 WOODRUFF PD
CASE-2010908
ATN-422100170588
WARR-K187401
CIT-16-25-20(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CRIMINAL DOMES
TIC VIOLENCE 1ST OFFENSE
OFFENSE DATE-09/08/2010
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-K187402
CIT-16-3-600(E)(2)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -ASSAULT AND
BATTERY 3RD DEGREE
OFFENSE DATE-09/08/2010
CIT-16-25-20(A)-MISDEMEANOR
DOC-R84 COURT CHARGE 01-CRIMINAL
WARR-K187402 DOMESTIC VIOLENCE 1ST
OFFENSE
COURT DISP-CONVICTED;SENTENCE
UNKNOWN
ATN-422100170588
———————
SC040015C SC DEPT CORRECTIONS 10/18/2010 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-001988 START DATE-10/18/2010
CIT-44-53-370(D)(4)-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 01-POSS 28G/LESS
MARIJ/10G OR LESS HASH
2ND/SUB
COURT DISP-CONVICTED;6 mos
ATN-50D300005415
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 02/08/2012
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-20120208
ATN-422100190575
WARR-N155782
CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PETTY LARCENY
<$2000
OFFENSE DATE-02/08/2012
PALM PRINTS AVAILABLE
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 01-PETTY LARCENY
WARR-N155782 <$2000
COURT DISP-CONVICTED;Fine
and POR $166.67 or Jail
COURT DATE-03/05/2012
ATN-422100190575
———————
PARKS, CHARLES 07/15/2012
SC0420200 WOODRUFF PD
CASE-20120715
ATN-422100196397
WARR-K187558
CIT-16-11-311-FELONY
ARREST CHARGE -BURGLARY –
FIRST DEGREE
OFFENSE DATE-07/15/2012
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
SC040015C SC DEPT CORRECTIONS 10/31/2012 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-001988 START DATE-10/31/2012
CIT-16-11-312(C)(2)-FELONY
COURT CHARGE 01-BURGLARY
(VIOLENT) SECOND DEGREE
COURT DISP-CONVICTED;15 YRS
SS 6 MNTHS 48 MNTHS PROB.
ATN-50D300011507
———————
PARKS, CHARLES EDWARD 08/04/2013
SC0420200 WOODRUFF PD
CASE-20130804
ATN-422100208515
WARR-2013A4221200064
CIT-16-25-20(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CRIMINAL DOMES
TIC VIOLENCE 1ST OFFENSE
OFFENSE DATE-08/04/2013
PALM PRINTS AVAILABLE
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 01-CRIMINAL
WARR-2013A4221200064 DOMESTIC VIOLENCE 1ST
OFFENSE
COURT DISP-NON-CONVICTION;
NOT GUILTY/BENCH TRIAL
COURT DATE-08/12/2013
ATN-422100208515
@ – WARRANT OCCURS WITH MORE THAN ONE SID NUMBER
Crime
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