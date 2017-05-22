IN THIS TOWN, IN THE LAST WEEK, TWO TEACHERS WERE ACCUSED OF INAPPROPRIATELY TOUCHING AND INTERACTING WITH STUDENTS. HUMAN TRAFFICKING IS IN THE NEWS CONSTANTLY. HOW DO WE PROTECT OUR CHILDREN FROM BEING SEXUALIZED TOO YOUNG? DR. MARTHA IS HERE TO TELL US THE RIGHT WAY TO ARPROACH YOUR KIDS
Protecting your children from being sexualized – Kids Corner with Dr. Martha Durham
IN THIS TOWN, IN THE LAST WEEK, TWO TEACHERS WERE ACCUSED OF INAPPROPRIATELY TOUCHING AND INTERACTING WITH STUDENTS. HUMAN TRAFFICKING IS IN THE NEWS CONSTANTLY. HOW DO WE PROTECT OUR CHILDREN FROM BEING SEXUALIZED TOO YOUNG? DR. MARTHA IS HERE TO TELL US THE RIGHT WAY TO ARPROACH YOUR KIDS