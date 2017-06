Doug Ramey Wins Spartanburg County Senior Men’s Amateur

Spartanburg –

Doug Ramey was the only golfer in the senior men’s championship field to shoot a round under par and with a 36 hole score of even par he won the Spartanburg Senior Men’s Amateur by 3 shots. It’s the 2nd time in 3 years Ramey has won this event.

After rounds of 70 and 69, Roger Page won the Super Senior Men’s Championship at 5-under par.

Carolina Country Club

Senior Men * Super Senior Men’s Division age 65 and older playing from a forward set of tees

Senior Men’s Champion: Doug Ramey 74-70 (144)

Super Senior Men’s Champion: Roger Page 70-69 (139)

Bill Gee 72-75 (147)

Stan Sill 75-72 (147)

Robin Goings* 77-74 (151)

Mike Ridgeway* 80-71 (151)

Frank Wilson* 76-76 (152)

Charles Brady 76-76 (152)

Bobby Cox* 79-74 (153)

Kevin McGrain 75-78 (153)

Randy Mahaffey* 81-73 (154)

Ronnie Pruitt 79-76 (155)

Roger Vanderford 79-76 (155)

Mike McGrath* 79-77 (156)

Steve Poole 77-79 (156)

Evin Martin 80-77 (157)

Tom Leopard 80-77 (157)

Todd Webber 72-86 (158)

Mike Harpe 78-80 (158)

Ray Rankin* 75-84 (159)

Terry Scruggs* 78-81 (159)

Stephen Boucher 79-80 (159)

Barry Black 77-83 (160)

Teddy McCraw 82-79 (161)

Norman Page 82-82 (162)

Scott Smith 81-81 (162)

Max Gregory 82-80 (162)

Rick Oyervides 83-79 (162)

Bobby Newman 83-81 (164)

Louie Phipps* 83-81 (164)

Henry Thomas 80-85 (165)

Paul Inskip 85-80 (165)

Tim Cash 90-75 (165)

Mickey Shaine 86-79 (165)

William Wheeler* 82-84 (166)

Thomas McNutt* 89-77 (166)

Jim Mikutowicz 86-81 (167)

Harold Belmont* 76-91 (167)

Jack Fuller 86-82 (168)

Gary Cooper 85-83 (168)

Mark Henderson 89-80 (169)

Richard Mages 85-85 (170)

Jerry Wingo* 86-85 (171)

Jim Liggett 87-84 (171)

Barry Burnett 86-85 (171)

Craig Kopf 85-86 (171)

Todd Haney 82-90 (172)

Tim Plemons 83-89 (172)

Tony Fisher* 81-92 (173)

Steve Stinson 85-88 (173)

Greg Hooks 90-84 (174)

Brian Henry 92-84 (176)

Gerald Palmer* 95-81 (176)

Joseph Uhrinek* 89-88 (177)

Brian Dully 93-84 (177)

John Craig 87-91 (178)

Jack Moyer 86-94 (180)

Mark Sanford 92-88 (180)

William Dees 86-95 (181)

Eddie Murray 90-93 (183)

Pat Dunfee* 90-94 (184)

David Francisco* 99-86 (185)

Danny McIntyre 94-91 (185)

Trey Finney 96-91 (187)

Scottie Dover 90-99 (189)

Lloyd Hyder 98-93 (191)

Randy Mathis 95-97 (192)

Curtis Hatcher 96-97 (193)

Paul Carithers* 95-99 (194)

Ron Owen* 102-93 (195)

Brian Nutt 104-92 (196)

Matthew Gray 103-98 (201)

David Rubel 85-WDI

Brian Tune NC

David Heatly NC

Mitch Jolley NC

Joey Robbins WD

Linwood Edwards WD

Don Turner WD

Brian Wilke NS