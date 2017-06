Dollar General hosting management hiring events across the state

SPARTANBURG, SC (WSPA) – Dollar General is hosting management hiring events all over the state during the next week.

The company says they are planning to open nearly 1,300 new stores during 2017 and need to support the network of stores.

Attendees can apply for positions online before attending the event.

Full list of locations, dates, and times throughout the state:

Store # Street Address County City State Date Time 17755 5827 HIGHWAY 28 N ABBEVILLE ABBEVILLE SC 6/23/2017 9:00 AM – 1:00 PM 6273 1110 RICHLAND AVE E AIKEN AIKEN SC 6/23/2017 9:00 AM – 1:00 PM 4531 3650 HIGHWAY 153 ANDERSON GREENVILLE SC 6/21/2017 10:00 AM – 4:00 PM 6508 5901 LANCASTER HWY CHESTER FORT LAWN SC 6/21/2017 10:00 AM – 3:00 PM 1165 1020 WEST BLVD CHESTERFIELD CHESTERFIELD SC 6/20/2017 9:00 AM – 1:00 PM 1798 612 S MILL ST CLARENDON MANNING SC 6/23/2017 10:00 AM – 2:00 PM 15480 1602 SIDNEYS RD COLLETON WALTERBORO SC 6/19/2017 9:00 AM – 5:00 PM 13354 2916 W 5TH NORTH STREET DORCHESTER SUMMERVILLE SC 6/23/2017 8:00 AM – 4:00 PM 1772 950 BACONS BRIDGE RD DORCHESTER SUMMERVILLE SC 6/17/2017 9:00 AM – 5:00 PM 13189 4010 PLANER RD FLORENCE EFFINGHAM SC 6/21/2017 9:00 AM – 1:00 PM 10956 3315 W PALMETTO ST FLORENCE FLORENCE SC 6/22/2017 9:00 AM – 1:00 PM 13209 1014 WADE HAMPTON BLVD GREENVILLE GREENVILLE SC 6/20/2017 9:00 AM – 2:00 PM 3784 1403 MONTAGUE AVE EXT GREENWOOD GREENWOOD SC 6/23/2017 9:00 AM – 12:00 PM 15768 2337 S HWY 701 HORRY LORIS SC 6/22/2017 9:00 AM – 5:00 PM 16355 12168 HWY 707 HORRY MURRELLS INLET SC 6/20/2017 11:00 AM – 2:00 PM 17386 625 INTERNATIONAL DR HORRY MYRTLE BEACH SC 6/19/2017 9:00 AM – 1:00 PM 17140 3424 SOUTH OKATIE HWY JASPER HARDEEVILLE SC 6/23/2017 10:00 AM – 2:00 PM 7092 114 MAIN ST S KERSHAW BETHUNE SC 6/19/2017 9:00 AM – 2:00 PM 10294 1614 TWO NOTCH RD LEXINGTON LEXINGTON SC 6/20/2017 10:00 AM – 3:00 PM 1900 165 NORTH MAIN STREET LEXINGTON GASTON SC 6/17/2017 10:00 AM – 2:00 PM 17302 907 FRIENDSHIP RD OCONEE SENECA SC 6/23/2017 9:00 AM – 12:00 PM 17030 870 CANNON BRIDGE RD ORANGEBURG ORANGEBURG SC 6/23/2017 9:00 AM – 3:00 PM 15339 7925 WILSON BLVD RICHLAND COLUMBIA SC 6/20/2017 10:00 AM – 1:00 PM 16982 5956 HIGHWAY 221 SPARTANBURG ROEBUCK SC 6/20/2017 10:00 AM – 1:00 PM 13885 6960 SOUTH PINE ST. SPARTANBURG PACOLET SC 6/22/2017 10:00 AM – 6:00 PM 4212 1600 JOHN B WHITE SR BLVD UNIT SPARTANBURG SPARTANBURG SC 6/20/2017 10:00 AM – 3:00 PM 12971 13351 ASHEVILLE HWY SPARTANBURG INMAN SC 6/20/2017 10:00 AM – 3:00 PM