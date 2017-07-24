Man held knife to woman’s throat, pellet gun to head say warrants

SPARTANBURG Co., SC (WSPA) – a man is accused of holding a knife to a woman’s throat and a pellet gun to her head, according to warrants.
Cleve Carlton Dubois Jr., 43, is charged with domestic violence of a high and aggravated nature.
The police report says he had been drinking heavily through the night on Friday and became violent.
He put her in a headlock and choked her, according to the report.
The victim told Landrum police she managed to break free and tried to escape, but he grabbed her and put a knife to her throat before pointing a gun at her.
An officer said a mattress was cut open and a knife was caught in the curtains.
DUBOIS, CLEVE CARLTON 06/27/1991
SC0100800 NORTH CHARLESTON PD
CASE-91051067N
WARR-D043253
ARREST CHARGE -BURGLARY 2ND
OFFENSE DATE-06/27/1991
PHOTOGRAPH AVAILABLE
WARR-D043254
ARREST CHARGE -GRAND LARCENY
WARR-D043254 COURT CHARGE 01-GRAND LARCENY
COURT DISP-NON-CONVICTION;
DISMISSED
COURT DATE-12/09/1991
———————
DUBOIS, CLEVE CARLTON 07/14/1995
SC0100800 NORTH CHARLESTON PD
CASE-95016513N
WARR-E482563
ARREST CHARGE -CRIMINAL DOMES
TIC VIOLENCE
OFFENSE DATE-07/14/1995
PHOTOGRAPH AVAILABLE
WARR-E482563 COURT CHARGE 01-CRIMINAL
DOMESTIC VIOLENCE
COURT DISP-CONVICTED;30 DAYS
SUSPENDED
COURT DATE-07/17/1995
———————
DUBOIS, CLEVE CARLTON 08/28/1995
SC0100100 CHARLESTON POLICE DE
CASE-146-870
WARR-E617202
ARREST CHARGE -FORGERY
PHOTOGRAPH AVAILABLE
CIT-16-13-10 MISDEMEANOR
DOC-00GS10 COURT CHARGE 01-FORGERY
WARR-E617202 COURT DISP-NON-CONVICTION;
NOLLE PROSSED
COURT DATE-12/15/1995
———————
DUBOISE, CLEVE CARLTON JR 07/21/1998
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
CASE-98042411B
ARREST CHARGE -CONTEMPT OF
COURT
OFFENSE DATE-07/21/1998
PHOTOGRAPH AVAILABLE
———————
DUBOISE, CLEVE CARLTON JR 08/16/1999
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
ATN-
WARR-G208290
ARREST CHARGE -ESCAPE
OFFENSE DATE-08/16/1999
PHOTOGRAPH AVAILABLE
CIT-24-13-410 FELONY
DOC-99GS1007492 COURT CHARGE 01-ESCAPE/ATTEMP
WARR-G208290 T/POSSESSION OF TOOLS
COURT DISP-CONVICTED;3 MONTHS
/WORK RELEASE/CONSECUTIVE
TO FAMILY COURT
COURT DATE-10/28/1999
ATN-
———————
DUBOIS, CLEVE CARLTON JR 07/12/2001
SC0080600 HANAHAN PD
CASE-01070011
ATN-
WARR-F182701
ARREST CHARGE -CRIMINAL DOMET
IC VIOLENCE
OFFENSE DATE-06/28/2001
———————
DUBOISE, CLEVE CARLTON 08/11/2004
SC0100800 NORTH CHARLESTON PD
CASE-04026723N
ATN-10X004224043
WARR-H641375
CIT-16-13-260(3)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -BREACH OF
TRUST
OFFENSE DATE-08/11/2004
PHOTOGRAPH AVAILABLE
CIT-16-13-230(B)(2)-FELONY
DOC-05GS1002882 COURT CHARGE 01-BREACH OF
WARR-H641375 TRUST W/FRAUD INTENT,VALUE
>$1,000
COURT DISP-NON-CONVICTION;
DISM/NOL PROS/PROS ENDED
COURT DATE-10/06/2006
ATN-10X004224043
———————
DUBOISE, CLEVE CARLTON JR 01/12/2007
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
CASE-2006026208
ATN-10D100500050
WARR-DR10951536 *
CIT-N/A-UNCLASSIFIED
ARREST CHARGE -CONTEMPT OF
FAMILY COURT
OFFENSE DATE-01/12/2007
PALM PRINTS AVAILABLE
ARREST INFO- SC01735521 CONSO
LIDATED
———————
DUBOISE, CLEVE CARLTON 08/06/2007
SC0100800 NORTH CHARLESTON PD
CASE-07033327
ATN-10D100512272
WARR-30773EB
CIT-C/L,-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -SIMPLE ASSAULT
OFFENSE DATE-08/06/2007
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
DUBOIS, CLEVE JR 07/09/2008
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
CASE-2008013122
ATN-10D100540652
WARR-DR10951536 *
CIT-20-7-1350-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CONTEMPT OF
FAMILY COURT BY ADULT(CIVI
L)
OFFENSE DATE-07/09/2008
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
DUBOIS, CLEVE CARLTON 03/28/2011
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
CASE-2009012845
ATN-10D100641633
WARR-DR10951536 *
CIT-20-7-1350-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CONTEMPT OF
FAMILY COURT BY ADULT(CIVI
L
OFFENSE DATE-03/28/2011
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
DUBOISE, CLEVE CARLTON JR 12/06/2011
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
CASE-2011014845
ATN-10D100667845
WARR-DR10951536 *
CIT-20-7-1350-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CONTEMPT OF
FAMILY COURT BY ADULT(CIVI
L
OFFENSE DATE-12/06/2011
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
DUBOIS, CLEVIE CARLTON JR 03/17/2017
SC0100000 CHARLESTON CNTY SO
CASE-2017002316
ATN-10D100852835
WARR-4102P0203885
CIT-17-15-90(2)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -FAIL TO APPEAR
AFTER RELEASE FOR A MISDE
MEANOR
OFFENSE DATE-03/17/2017
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
DUBOIS, CLEVE CARLTON JR 07/22/2017
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-17-06903
ATN-42D100249892
WARR-2017A4210202384
CIT-16-25-0065(A)-FELONY
ARREST CHARGE -DOMESTIC VIOLE
NCE OF A HIGH AND AGGRAVAT
ED
OFFENSE DATE-07/22/2017
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
* – WARRANT OCCURS IN MORE THAN ONE ARREST CYCLE UNDER THIS SID NUMBER