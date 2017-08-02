SUMMER IS HEATING UP – AND SO IS DEMAND FOR SOLAR POWER IN SOUTH CAROLINA. SUNRUN – THE LEADING HOME SOLAR COMPANY IN THE COUNTRY – IS AN AFFORDABLE OPTION FOR HOMEOWNERS LOOKING TO STAY COOL, WITHOUT OVERHEATING THEIR WALLETS. WE’RE JOINED IN STUDIO BY TYSON GRINSTEAD, DIRECTOR OF POLICY FOR SUNRUN.
Solar Power your home with SunRun
SUMMER IS HEATING UP – AND SO IS DEMAND FOR SOLAR POWER IN SOUTH CAROLINA. SUNRUN – THE LEADING HOME SOLAR COMPANY IN THE COUNTRY – IS AN AFFORDABLE OPTION FOR HOMEOWNERS LOOKING TO STAY COOL, WITHOUT OVERHEATING THEIR WALLETS. WE’RE JOINED IN STUDIO BY TYSON GRINSTEAD, DIRECTOR OF POLICY FOR SUNRUN.