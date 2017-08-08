Man accused of child sex crimes in Landrum

LANDRUM, SC (WSPA) – A man has been accused of sex crimes with two 13 years old girls and giving them marijuana, according to warrants.
John Steve Pierce, 55, is charged with:
– Criminal Sexual Conduct with a minor, 3rd degree (2 counts)
– Contributing to the delinquency of a minor (2 counts)
– Unlawful to disseminate obscene material to person under 18 years of age (2 counts)
He is also accused of giving the girls a porn magazine.
Landrum Police say the incidents happened at his home during the months of June 2017 and July 2017.
CRIMINAL BACKGROUND
PIERCE, JOHN STEVE 06/23/1990
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-51382
WARR-01786NH
ARREST CHARGE -DRIVING UNDER
INFLUENCE MORE THAN 1ST
WARR-01786NH COURT CHARGE 01-DRIVING UNDER
INFLUENCE
COURT DISP-CONVICTED;$237
FINE
———————
PIERCE, JOHN STEVE 09/22/2000
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-51382
ATN-
WARR-G615357
ARREST CHARGE -HARASSMENT
OFFENSE DATE-09/22/2000
PHOTOGRAPH AVAILABLE
DOC-R84 COURT CHARGE 01-HARASSMENT
WARR-G615357 COURT DISP-CONVICTED;30DYS/$4
25
COURT DATE-10/16/2000
ATN-
———————
PIERCE, JOHN STEVE 05/12/2002
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-191726
ATN-231600017434
WARR-97354CD
CIT-56-5-2940(2)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -DRIVING UNDER
THE INFLUENCE – 2ND OFFENS
E
OFFENSE DATE-05/12/2002
PHOTOGRAPH AVAILABLE
CIT-56-5-2940(2)-MISDEMEANOR
DOC-02GS2309008 COURT CHARGE 01-DRIVING UNDER
WARR-97354CD THE INFLUENCE – 2ND OFFEN
SE
COURT DISP-CONVICTED;6MOS &
$2000 SUS 10DA PSE & $1000
COURT DATE-05/28/2003
ATN-231600017434
———————
PIERCE, JOHN STEVE 12/22/2002
SC0230000 GREENVILLE CNTY SO
CASE-191726
ATN-231600035065
WARR-H350624
CIT-16-25-65-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CRIM DOMESTIC
VIO OF A HIGH AND AGGRA
NATURE
OFFENSE DATE-12/22/2002
PHOTOGRAPH AVAILABLE
CIT-16-25-65-MISDEMEANOR
DOC-03GS2303887 COURT CHARGE 01-CRIM DOMESTIC
WARR-H350624 VIO OF A HIGH AND AGGRA
NATURE
COURT DISP-CONVICTED;3YRS
BAL SUS 3YRS PROB
COURT DATE-08/06/2003
ATN-231600035065
———————
PIERCE, JOHN STEVE 02/29/2008
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-2008021013
ATN-422100132938
WARR-M020670 @
CIT-16-25-20(E)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -VIOLATION OF
COURT ORDER OF PROTECTION
OFFENSE DATE-02/29/2008
PALM PRINTS AVAILABLE
CIT–MISDEMEANOR
WARR-M020670 COURT CHARGE 01-VIOLATION OF
COURT ORDER OF PROTECTION
COURT DISP-CONVICTED;Fine or
Jail Time
COURT DATE-04/30/2008
ATN-422100132938
———————
PIERCE, JOHN STEVE 05/10/2008
SC0421000 LANDRUM PD
CASE-20080510
ATN-422100135854
WARR-75351EM
CIT-56-5-2940(3)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -DRIVING UNDER
THE INFLUENCE – 3RD OFFENS
E*
OFFENSE DATE-05/10/2008
PALM PRINTS AVAILABLE
CIT-56-05-2940(3)-MISDEMEANOR
DOC-08GS4203885 COURT CHARGE 01-DUI/DRIVING
WARR-75351EM UNDER THE INFLUENCE 08
3RD OFF
COURT DISP-NON-CONVICTION;
DISM/NOL PROS/PROS ENDED
COURT DATE-12/17/2008
ATN-422100135854
———————
PIERCE, JOHN STEVE 08/25/2008
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-2008081232
ATN-422100140664
WARR-M023566
CIT-16-17-430(A)(3)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -UNLAWFUL USE
OF THE TELEPHONE*
OFFENSE DATE-08/25/2008
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
PIERCE, JOHN STEVE 02/08/2016
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-16-01417
ATN-42D100236118
WARR-H477916 @
CIT-17-15-90(2)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -FAIL TO APPEAR
AFTER RELEASE FOR A MISDE
MEANOR
OFFENSE DATE-10/16/2015
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
———————
PIERCE, JOHN STEVE 07/27/2017
SC0421000 LANDRUM PD
CASE-20170726
ATN-42D100249995
WARR-2017A4210202443
CIT-16-03-0655(C)-FELONY
ARREST CHARGE -CSC WITH MINOR
3RD,LEWD ACT VICTIM<16
ACTOR>14
OFFENSE DATE-07/27/2017
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-2017A4210202444
CIT-16-17-490-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CONTRIBUTING
TO THE DELINQUENCY OF A
MINOR
OFFENSE DATE-07/27/2017
———————
PIERCE, JOHN STEVE 08/07/2017
SC0421000 LANDRUM PD
CASE-17-07392
ATN-42D100250234
WARR-2017A4210102920
CIT-16-15-345-FELONY
ARREST CHARGE -DISSEMINATE
OBSCENE MATERIAL TO PERSON
<18YRS
OFFENSE DATE-06/26/2017
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-2017A4210102918
CIT-16-03-0655(C)-FELONY
ARREST CHARGE -CSC WITH MINOR
3RD,LEWD ACT VICTIM<16
ACTOR>14
OFFENSE DATE-06/26/2017
WARR-2017A4210102921
CIT-16-15-345-FELONY
ARREST CHARGE -DISSEMINATE
OBSCENE MATERIAL TO PERSON
<18YRS
OFFENSE DATE-06/26/2017
WARR-2017A4210102919
CIT-16-17-490-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -CONTRIBUTING
TO THE DELINQUENCY OF A
MINOR
OFFENSE DATE-06/26/2017
@ – WARRANT OCCURS WITH MORE THAN ONE SID NUMBER