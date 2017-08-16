Wellford man leads trooper on chase across state line, Hwy Patrol says

OCONEE Co., S.C. (WSPA) – A Wellford man is accused of leading a trooper on a chase that ended in a head-on crash.
The Georgia Highway Patrol says the chase began near Toccoa around 7:30 a.m. Tuesday.
A trooper tried to stop a speeding motorcycle on Highway 17, but the driver refused to stop, according to the Highway Patrol.
The suspect is identified as Anthony Jevae Turner, 23, of Wellford.
Troopers say Turner fled through Toccoa on Big A Road.
The pursuit continued on Highway 123 into Oconee County where troopers say Turner crashed head on into a car.
Turner was fleeing on the wrong side of the road when he crashed on Highway 76/123 in Seneca, according to the Highway Patrol.
Turner was taken to a hospital with serious injuries.
The Highway Patrol says the driver of the car that Turner hit suffered minor injuries. There were no passengers in the car.
Turner faces multiple charges.
He will be extradited to Georgia after he’s released from the hospital.
This isn’t Turner’s first brush with the law.
Criminal records shows Turner was charged with leaving the scene of an accident and other crimes in Spartanburg County earlier this year.
In May, Turner pled guilty to possession of a stolen vehicle and a traffic crime. He received a five-year prison sentence, suspended to 33 days of time he had served, according to court records.
SLED CRIMINAL BACKGROUND CHECK
TURNER, ANTHONY JEVAE 02/13/2012
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-2012020271
ATN-422100190790
WARR-N155899
CIT-16-14-60-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -FINANCIAL
TRANS CARD FRAUD <$500 IN
6MTHS
OFFENSE DATE-02/13/2012
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-N155900
CIT-16-14-0020-FELONY
ARREST CHARGE -FINANCIAL
TRANSACTION CARD THEFT
OFFENSE DATE-02/13/2012
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TURNER, ANTHONY JAVAE 09/27/2013
SC0230300 GREER PD
CASE-0313185252
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WARR-2013A01120
CIT-16-11-325-FELONY
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ROBBERY, STRONG ARM ROBBER
Y
OFFENSE DATE-09/27/2013
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
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DEGREE
OFFENSE DATE-09/27/2013
CIT-16-13-30(A)-MISDEMEANOR
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WARR-2013A2320501120 OR SIMPLY LARCENY-$2,000
OR LESS
COURT DISP-CONVICTED;30 dys
or fine of $500.00 to be
pd during probatio
COURT DATE-03/06/2014
ATN-990000620388
CIT-16-3-210(D)-MISDEMEANOR
DOC-14GS4200309 COURT CHARGE 02-ASSAULT/BATTE
WARR-2013A2320501121 RY BY MOB(BODILY INJ)3RD
DEGREE
COURT DISP-CONVICTED;1 YR
SUS 30 DYS, 18 MOS PROB,
CFTS 10 DYS, REST.,
COURT DATE-03/06/2014
———————
TURNER, ANTHONY 12/02/2013
SC0230300 GREER PD
CASE-031323830
ATN-990000622334
WARR-93789GM
CIT-63-19-2440-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -PURCHASE/POSSE
SSION OF BEER OR WINE BY
MINOR
OFFENSE DATE-12/02/2013
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-93790GM
CIT-61-9-87-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -OPEN CONTAINER
OF BEER/WINE
OFFENSE DATE-12/02/2013
WARR-93791GM
CIT-56-1-460-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -DRIVING UNDER
SUSPENSION
OFFENSE DATE-12/02/2013
———————
SC042015G SPARTANBURG PPP 04/01/2014 CUSTODY STATUS-PROBATION
CASE-SC0230
CIT-16-3-210(D)-MISDEMEANOR
COURT CHARGE 01-ASSAULT/BATTE
RY BY MOB(BODILY INJ)3RD
DEGREE
COURT DISP-CONVICTED;1YR SUS
ON 30 DAYS AND 18 MOS
PROBATION
ATN-42P000508031
———————
TURNER, ANTHONY JEVAE 12/18/2015
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-15-13139
ATN-42D100234712
WARR-2015A4210204290
CIT-16-25-0020(A)(3)-MISDEMEANO
ARREST CHARGE -DOMESTIC VIOL,
3RD DEGREE
OFFENSE DATE-12/15/2015
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-2015A4210204289
CIT-16-11-0510(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -MALICIOUS
INJURY TO PERSONAL PROPERT
Y <$2000
OFFENSE DATE-12/15/2015
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 01-MALICIOUS
WARR-2015A4210204289 INJURY TO PERSONAL PROPERT
Y <$2000
COURT DISP-CONVICTED;Jail
Suspended Upon CC
COURT DATE-01/26/2016
ATN-42D100234712
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 02-DOMESTIC
WARR-2015A4210204290 VIOL,3RD DEGREE
COURT DISP-CONVICTED;Jail
Suspended Upon DVTP & CC
COURT DATE-01/26/2016
———————
TURNER, ANTHONY JEVAE 01/13/2016
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-16-00488
ATN-42D100235406
WARR-H552196 @
CIT-56-05-6190-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -TRAFFIC/DRIVIN
G ON WRONG SIDE OF ROAD
OFFENSE DATE-01/13/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-H552197 @
CIT-56-1-460-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -DUS (LICENSE
NOT SUSP DUI)-3RD OR MORE
OFFENSE DATE-01/13/2016
WARR-2016A4210200048
CIT-16-25-0020(A)(2)-MISDEMEANO
ARREST CHARGE -DOMESTIC VIOL,
2ND DEGREE
OFFENSE DATE-01/13/2016
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 01-TRAFFIC/DRIVI
WARR-H552196 NG ON WRONG SIDE OF ROAD
COURT DISP-CONVICTED
COURT DATE-03/24/2016
ATN-42D100235406
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 02-DUS LICENSE
WARR-H552197 NOT SUSP FOR DUI 3RD OR
SUB
COURT DISP-CONVICTED
COURT DATE-03/24/2016
———————
TURNER, ANTHONY JEVAE 05/25/2016
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-16-05583
ATN-42D100239271
WARR-2016A4210102034
CIT-56-5-750(B)(1)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -FAIL TO STOP
FOR BLUE LIGHT
OFFENSE DATE-05/16/2016
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
CIT-56-5-750(B)(1)-MISDEMEANOR
DOC-16GS4202908 COURT CHARGE 01-FAIL TO STOP
WARR-2016A4210102034 FOR BLUE LIGHT
COURT DISP-CONVICTED;Revoc
180 dys cfts 33 dys, restr
ucture all other f
COURT DATE-07/21/2016
ATN-42D100239271
———————
TURNER, ANTHONY JEVAE 06/03/2016
SCSHP0300 SC HIWAY DEPT DIST 3
CASE-HP0300
ATN-990000692878
WARR-5102P0364227
CIT-56-5-2920-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -RECKLESS DRIVI
NG
OFFENSE DATE-06/03/2016
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-5102P0364228
CIT-14-5-320 UNCLASSIFIED
ARREST CHARGE -CONTEMPT OF
CIRCUIT COURT
OFFENSE DATE-06/03/2016
WARR-5102P0364229
CIT-56-1-1100-FELONY
ARREST CHARGE -HABITUAL TRAFF
IC OFFENDER
OFFENSE DATE-06/03/2016
WARR-5102P0364230
CIT-56-5-1250-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -FAIL TO REPORT
STRIKING FIXTURES ON
HIGHWAY
OFFENSE DATE-06/03/2016
WARR-2016A4210201984
CIT-16-21-0080-FELONY
ARREST CHARGE -VEHICLE/SELL/D
ISPOSE $2000 OR LESS
OFFENSE DATE-06/03/2016
CIT-56-5-2920-MISDEMEANOR
DOC-16GS4204197 COURT CHARGE 01-RECKLESS
WARR-5102P0364227 DRIVING
COURT DISP-CONVICTED;Time
Served
COURT DATE-07/21/2016
ATN-990000692878
CIT-56-1-460(A)(1)(B)-MISDEMEAN
DOC-16GS4204196 COURT CHARGE 02-DUS (LICENSE
WARR-5102P0364228 NOT SUSP DUI) 2ND
COURT DISP-CONVICTED;Time
Served
COURT DATE-07/21/2016
CIT-56-1-1100-FELONY
DOC-16GS4204198 COURT CHARGE 03-HABITUAL
WARR-5102P0364229 TRAFFIC OFFENDER
COURT DISP-CONVICTED;1 yr
sus 2 yrs Prob, CFTS 44
dys, Conc
COURT DATE-07/21/2016
CIT-16-21-0080-FELONY
DOC-16GS4204195 COURT CHARGE 04-POSS/SELL/DIS
WARR-2016A4210201984 POSE STOLEN VEHICLE >2,000
<10,000
COURT DISP-CONVICTED;4 yrs
sus 2 yrs Prob, CFTS 44
dys, Conc, Rest Orde
COURT DATE-07/21/2016
———————
TURNER, ANTHONY JEVAE 04/30/2017
SC0420000 SPARTANBURG CNTY SO
CASE-17-04101
ATN-42D100247774
WARR-6102P0180671
CIT-56-5-6190-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -LEAVING SCENE
OF ACCIDENT UNATTENDED
VEHICLE
OFFENSE DATE-04/30/2017
PHOTOGRAPH AVAILABLE
PALM PRINTS AVAILABLE
WARR-6102P0180673
CIT-56-25-40(B)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -FAIL TO APPEAR
FOR UNIFORM TRAFFIC CITAT
ION
OFFENSE DATE-04/30/2017
WARR-6102P0180670
CIT-61-04-110-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -OPEN CONTAINER
OF BEER/WINE
OFFENSE DATE-04/30/2017
WARR-6102P0180669
CIT-56-1-520-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -UNINSURED
MOTOR VEHICLE FEE VIOLATIO
N
OFFENSE DATE-04/30/2017
WARR-6102P0180672
CIT-56-1-460-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -DUS (LICENSE
NOT SUSP DUI)-3RD OR MORE*
OFFENSE DATE-04/30/2017
WARR-4102P0033912
CIT-16-11-0510(A)-MISDEMEANOR
ARREST CHARGE -MALICIOUS
INJURY TO PERSONAL PROPERT
Y <$2000
OFFENSE DATE-04/30/2017
WARR-2017A4210201306
CIT-16-21-80(2)-FELONY
ARREST CHARGE -POSS/SELL/DISP
STOLEN VEHICLE>$2,000
<$10,000
OFFENSE DATE-04/30/2017
WARR-2017A4210201307
CIT-56-1-1100-FELONY
ARREST CHARGE -HABITUAL TRAFF
IC OFFENDER
OFFENSE DATE-04/30/2017
CIT-16-21-80(2)-FELONY
DOC-17GS4202775 COURT CHARGE 01-POSS/SELL/DIS
WARR-2017A4210201306 P STOLEN VEHICLE>$2,000
<$10,000
COURT DISP-CONVICTED;5 YRS
SUS 33 DYS, CONC CFTS 33
DYS TIME SERVED, GE
COURT DATE-05/31/2017
ATN-42D100247774
CIT-56-1-1100-FELONY
DOC-17GS4202776 COURT CHARGE 02-HABITUAL
WARR-2017A4210201307 TRAFFIC OFFENDER
COURT DISP-CONVICTED;5 YRS
SUS 33 DYS, 5 YRS PROB,
CONC, OBTAING ged, R
COURT DATE-05/31/2017
CIT–MISDEMEANOR
DOC-42 COURT CHARGE 03-UNINSURED
WARR-6102P0180669 MOTOR VEHICLE FEE VIOLATIO
N
COURT DISP-CONVICTED;Fine or
Jail Time
COURT DATE-06/01/2017
———————
SC040185C KIRKLAND RECPT & EV 06/05/2017 CUSTODY STATUS-RECEIVED
CASE-003725 START DATE-06/05/2017
CIT-24-21-450-UNCLASSIFIED
COURT CHARGE 01-VIOLATION OF
PROBATION (USED BY PPP
ONLY)
COURT DISP-CONVICTED;VOP 180
DYS 3CTS
COURT DATE-40/45/0656
ATN-50D100028498
@ – WARRANT OCCURS WITH MORE THAN ONE SID NUMBER