Tuesday’s High School Basketball

Spartanburg and Hillcrest swept doubleheaders Tuesday night among the area high school action.

Tuesday’s Scores

By The Associated Press

BOYS’ BASKETBALL

A.C. Flora 54, White Knoll 32

Academic Magnet 56, St. John’s 47

Aiken 74, Greenwood 42

Blue Ridge 52, Riverside 48

Bluffton 73, Beaufort 54

Broome 50, Chesnee 40

Cane Bay 56, Summerville 53

Cardinal Newman 50, First Baptist 29

Chester 77, Northwestern 73

Clinton 66, Emerald 45

Darlington 82, Marlboro County 62

Gilbert 58, Mid-Carolina 56

Goose Creek 55, R.B. Stall 43

Great Falls 78, Whitmire 27

Greenville 50, Christ Church Episcopal 35

Hammond 62, Wilson Hall 28

Heathwood Hall 61, Northside Christian 39

Hemingway 76, Andrews 58

Hillcrest 73, T.L. Hanna 62

Hunter-Kinard-Tyler 77, Lake Marion 39

Irmo 71, Midland Valley 48

Kingstree 60, Burke 56

Lakewood 62, Camden 56

Lancaster 33, Fort Mill 31

Landrum 80, Mooresboro Jefferson, N.C. 61

Lexington 72, Columbia 42

Loris 62, Latta 58

Lower Richland 60, Richland Northeast 36

Lugoff-Elgin 67, North Central 61

Mauldin 60, Eastside 54

Nation Ford 85, Boiling Springs 67

North Augusta 54, Dutch Fork 46

North Charleston 93, Military Magnet Academy 37

Orangeburg-Wilkinson 65, Swansea 52

Palmetto Christian Academy 84, Carolina Academy 30

Patrick Henry Academy 54, Colleton Prep 53

Pelion 67, Wagener-Salley 62

Pendleton 61, Pickens 53

Porter-Gaud 69, Wando 38

Ridge View 58, Blythewood 56

Saluda 58, Strom Thurmond 39

Seneca 46, Easley 44

Silver Bluff 58, Eau Claire 57

South Aiken 79, Dreher 60

Spartanburg 57, Laurens 56

Spring Valley 68, Westwood 58

St. James 52, Georgetown 48

West Florence 72, Hartsville 67

Woodmont 71, Berea 67

Wren 70, Powdersville 62

GIRLS’ BASKETBALL

A.C. Flora 55, White Knoll 52

Brashier Middle College 57, Ware Shoals 22

C.A. Johnson 54, Branchville 5

Cardinal Newman 57, First Baptist 48

Chapin 50, River Bluff 44

Christ Church Episcopal 52, Greenville 47

Darlington 50, Marlboro County 39

Dreher 63, South Aiken 42

Gastonia Forestview, N.C. 52, Clover 45

Georgetown 32, St. James 8

Gilbert 52, Mid-Carolina 39

Goose Creek 58, R.B. Stall 25

Great Falls 45, Whitmire 22

Greenwood 65, Aiken 38

Greer 71, Belton-Honea Path 44

Hannah-Pamplico 50, Johnsonville 38

Hartsville 83, West Florence 35

Hemingway 27, Andrews 23

Hillcrest 53, T.L. Hanna 39

Irmo 28, Midland Valley 24

Lakewood 40, Camden 26

Lancaster 49, Fort Mill 32

Laurence Manning Academy 41, Ben Lippen 34

Laurens Academy 59, Oakbrook Prep 29

Lexington 61, Columbia 34

Loris 51, Latta 41

Newberry 52, Fairfield Central 44

North Augusta 65, Dutch Fork 34

North Central 44, Lugoff-Elgin 41

Pee Dee Academy 49, Lake View 37

Pelion 60, Wagener-Salley 46

Pendleton 51, Pickens 29

Richland Northeast 55, Lower Richland 40

Ridge View 60, Blythewood 26

Rock Hill 66, York Comprehensive 44

St. John’s Christian Academy 57, Clarendon Hall Academy 43

Strom Thurmond 55, Saluda 32

Summerville 56, Cane Bay 37

Sumter 67, Lee Central 25

Thomas Heyward Academy 51, Andrew Jackson Academy 13

Timberland 51, C.E. Murray 45

Travelers Rest 60, Carolina High and Academy 12

Travelers Rest 60, Carolina Academy 12

Wando 59, Porter-Gaud 9

Westwood 79, Spring Valley 65

Wilson Hall 37, Hammond 32

Woodmont 70, Berea 10

Wren 51, Powdersville 41

York Prep 61, United Faith Christian, N.C. 50

