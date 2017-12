Tuesday High School Basketball

AP-SC-BKH–S.C. Prep Scores

Tuesday’s Scores

By The Associated Press

BOYS’ BASKETBALL

Abbeville 57, Emerald 52

Airport 68, Columbia 45

Ben Lippen 55, Florence Christian 37

Cane Bay 62, Ashley Ridge 59

Chesnee 67, High Point Academy 66

Christian Academy of Myrtle Beach 103, King’s Academy 58

Darlington 93, Central 50

Dorman 71, Mauldin 28

Estill 83, North 59

Fort Dorchester 53, Goose Creek 26

Fox Creek 51, Batesburg-Leesville 41

Franklin County, Ga. 56, Seneca 46

Great Falls 63, Buford 41

Greenville 75, Travelers Rest 43

Irmo 69, White Knoll 61

J.L. Mann 65, James F. Byrnes 62

Lewisville 59, Blacksburg 54

Loris 73, Green Sea Floyds 55

Newberry 70, Dreher 66

Newberry Academy 47, Holly Hill Academy 31

North Charleston 79, Baptist Hill 64

Northside Christian 60, Orangeburg Prep 56

Northwestern 52, South Pointe 51

Ridge Spring-Monetta 66, Williston-Elko 64

Ridge View 65, Spring Valley 52

River Bluff 46, Lexington 38

Waccamaw 76, Conway Christian School 36

Wade Hampton (H) 77, Woodmont 53

Washington-Wilkes, Ga. 74, McCormick 61

West Ashley 82, R.B. Stall 80

GIRLS’ BASKETBALL

Airport 48, Columbia 25

Baptist Hill 48, North Charleston 42

Batesburg-Leesville 49, Fox Creek 18

Battery Creek 49, Hilton Head Island 28

Blue Ridge 64, Chapman 56

Boiling Springs 41, Broome 32

Brentwood Academy, Tenn. 76, Swansea 46

Cheraw 46, Timmonsville 27

Darlington 36, Lamar 18

Dorman 48, Mauldin 33

Florence Christian 55, Ben Lippen 17

Goose Creek 69, Fort Dorchester 40

Green Sea Floyds 42, Loris 34

Greenville 43, Travelers Rest 37

Highlands, N.C. 60, Tamassee-Salem 13

James F. Byrnes 70, J.L. Mann 36

Legacy Charter 66, First Baptist 50

Lexington 73, River Bluff 41

Newberry Academy 46, Holly Hill Academy 35

North Central 69, Lugoff-Elgin 67

Northwest Guilford, N.C. 26, Socastee 9

Ridge Spring-Monetta 52, Williston-Elko 27

South Pointe 61, Northwestern 27

Spring Valley 66, Ridge View 58

Washington-Wilkes, Ga. 53, McCormick 33

West Oak 45, Liberty 30

White Knoll 45, Irmo 37

Woodmont 47, Wade Hampton (G) 40

