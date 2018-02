Friday’s High School Basketball

AP-SC-BKH–Prep Scores

Friday’s Scores

By The Associated Press

BOYS BASKETBALL

Class AAA Lower State

Second Round

Bishop England 52, Edisto 48

Loris 74, Manning 55

Ridgeland-Hardeeville 72, Dillon 59

Wade Hampton (H) 57, Georgetown 40

Class A Lower State

Second Round

Bethune-Bowman 47, Baptist Hill 43

C.E. Murray 51, East Clarendon 47

Hemingway 57, Cross 33

Low Country Prep 73, Hannah-Pamplico 71

Class AAAA Upper State

Second Round

Westwood 61, Greenville 57

Class AAA Upper State

Second Round

Camden 65, Clinton 61

Chester 76, Newberry 62

Southside 57, Pendleton 44

Walhalla 63, Indian Land 52

Class A Upper State

Second Round

Great Falls 89, Blackville-Hilda 47

High Point Academy 62, McBee 52

Lewisville 58, Hunter-Kinard-Tyler 54

Ridge Spring-Monetta 74, Denmark-Olar 58

GIRLS BASKETBALL

Class AAAAA Lower State

Second Round

Carolina Forest 59, Irmo 30

Fort Dorchester 51, Sumter 42

Goose Creek 60, Lexington 35

Spring Valley 84, Conway 51

Class AAAA Lower State

Second Round

A.C. Flora 50, R.B. Stall 42

Crestwood 50, North Myrtle Beach 27

Myrtle Beach 36, Orangeburg-Wilkinson 28

Wilson 49, Lower Richland 32

Class AA Lower State

Second Round

Marion 74, Calhoun County 28

Mullins 59, Barnwell 50

North Charleston 29, Batesburg-Leesville 27

Woodland 69, Latta 67

Class AAAAA Upper State

Second Round

Gaffney 36, Nation Ford 33

Rock Hill 50, Dorman 30

Wade Hampton (G) 48, T.L. Hanna 26

Class AAAA Upper State

Second Round

Midland Valley 58, Greer 54

North Augusta 93, D.W. Daniel 34

Westwood 67, Greenville 62

Class AA Upper State

Second Round

Blacksburg 53, Andrew Jackson 52

Cheraw 50, Southside Christian 47

Christ Church Episcopal 53, Saluda 37

W.J. Keenan 64, Landrum 62

SCISA Class AAA

First Round

Florence Christian 44, Ben Lippen 25

Wilson Hall 72, Orangeburg Prep 41

SCISA Class AA

First Round

Hilton Head Christian Academy 49, Marlboro Academy 23

John Paul II 43, Oakbrook Prep 30

Pee Dee Academy 61, Robert E. Lee Academy 37

Spartanburg Christian 57, Thomas Heyward Academy 39

Trinity Byrnes School 63, Williamsburg Academy 45

SCISA Class A

First Round

Beaufort Academy 70, St. John’s Christian Academy 47

Coastal Christian Prep 44, Holly Hill Academy 27

Laurens Academy 50, North Myrtle Beach Christian 13

(Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.)